Coronavirus, c’è un primo caso in Germania. 106 i morti in Cina, oltre 4 mila i contagi: stop a scuole e università (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo la Francia, è in Germania che si registra il primo caso confermato di Coronavirus cinese, nello stato sudorientale della Bavaria. Lo rendo noto il ministero della Salute bavarese. «Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus – ha detto un portavoce del ministero – ed è stato posto sotto controllo medico e in isolamento». Il paziente è «in buone condizioni mediche», ha aggiunto la fonte senza ulteriori dettagli. I parenti del paziente sono stati informati dei sintomi che possono comparire in caso di malattia, nonché delle precauzioni igieniche da adottare. La Germania diventa così il secondo paese in Europa ad essere colpito dal Coronavirus, dopo tre casi in Francia confermati il 24 gennaio. I tre pazienti, uno a Bordeaux e due a Parigi, avevano recentemente viaggiato in Cina. La Germania ha invitato ieri i suoi cittadini a evitare viaggi «non ... open.online

chetempochefa : 'C'è stata una scoperta importantissima che potrebbe metterci in condizione di guarire i pazienti con l'HIV. La sci… - repubblica : Coronavirus in Cina, Oms: 'Rischio alto'. E al ministero della Salute c'è task force. [aggiornamento delle 17:42] - repubblica : Coronavirus, Oms: 'Rischio alto'. E al ministero della Salute c'è task force. [aggiornamento delle 17:00] -