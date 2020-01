Controllare lo smartphone a tavola fa ingrassare (Di martedì 28 gennaio 2020) Quando sei a tavola, metti via quello smartphone: il rischio che corri è quello di ingerire molte più calorie di quante ne assumeresti se non fossi distratto. Lo dimostra un nuovo studio, pubblicato su Psychology & Behavior: chi non riesce a staccare gli occhi dallo schermo durante i pasti, consuma in media il 15% in più di calorie. L'uso dello smartphone porta anche le persone a scegliere cibi più grassi. La ragione? Continuare a Controllare il cellulare «può impedire al cervello di comprendere correttamente quale è la quantità di cibo ingerita», hanno spiegato i ricercatori dell'Università Federale di Lavras in Brasile e del Centro medico universitario di Utrecht nei Paesi Bassi, che hanno curato lo studio. Il team ha monitorato 62 uomini e donne tra i 18 e i 28 anni, a pranzo da soli. I volontari sono stati ... gqitalia

