Chi è Alketa Vejsiu? Dal marito ai due figli, tutte le curiosità sulla co-conduttrice di Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) conduttrice, cantante, attrice, influencer, imprenditrice. Alketa Vejsiu è una forza della natura. Classe 1984, è nata il 19 gennaio a Tirana. All'età di 17 anni ha debuttato come presentatrice di programmi televisivi, e da lì non si è più fermata. Oggi è una star indiscussa della televisione albanese. Sul canale Tv Klan conduce tutti i programmi di maggior successo, che spesso sono versioni locali di quelli italiani, come C'è Posta per Te, Ballando con le stelle, X Factor, Chi ha incastrato Peter Pan?. Così Amadeus l'ha scelta per affiancarlo, durante una serata, al Festival di Sanremo 2020. Salirà sul palco giovedì, assieme a Georgina Rodriguez. Quello di calcare il palcoscenico del teatro Ariston era il suo sogno. Cosa c'è da sapere sulla vita privata di Alketa? Nel 2016 si è sposata in gran segreto con Ardi Nelaj, un noto costruttore albanese, nonché caro amico del primo ministro ... blogo

