Call center: lavoratrice Almaviva, ‘dietro le cuffie ci sono persone, governo deve tutelarci’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “Siamo qui oggi perché ci crediamo ancora, perché vogliamo che la gente veda le nostre facce, che si renda conto che sotto quelle cuffie ci sono delle persone e che siamo noi a risolvere i loro problemi quando telefonano”. Francesca Romano ha 41 anni, sposata, con due figli di 11 e 8 anni, è un lap (lavoratore a progetto) in Almaviva da 15 anni. Racconta la sua storia all’Adnkronos mentre stamattina, insieme ad alcune centinaia di lavoratori, è di nuovo in piazza, a Palermo, per chiedere “garanzie” e “tutele” per un comparto, quello dei Call center, ormai da anni sull’orlo del precipizio.“sono entrata in Almaviva nel 2004, ancora studiavo, e non sono più andata via – racconta – Sempre a lavoro sulla stessa commessa, quella di Sky, che adesso ci ha comunicato che al 30 giugno non ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Call center: lavoratrice Almaviva, 'dietro le cuffie ci sono persone, governo deve tutelarci' (2)... - evolvestefano : Ma perché i call center della Sicilia fanno riferimento solo ad aziende siciliane? Quando si dovrebbero difendere d… - FistelcislPug : RT @Tania_Dagostino: Sciopero Regionale dei Call Center a fianco dei Lavoratori per avere regole di un settore ormai al collasso, prospetti… -