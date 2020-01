Alberi in via San Giovanni a Carbonara: critica dalla commissione Ambiente (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli Alberi piantati in via San Giovanni a Carbonara: non convincono le scelte adottate dall’Amministrazione comunale nell’ambito degli interventi di riqualificazione che rientrano nel lotto 2 del Grande Progetto Unesco di Porta Capuana. La critica, sollevata oggi in commissione Ambiente dal presidente Marco Gaudini e dai consiglieri Stefano Buono (Verdi-Sfasteriati) e Sergio Colella (DemA), nasce dalla valutazione dell’inadeguatezza delle specie arboree piantate (prunus e acero) rispetto alle caratteristiche della strada, alle difficoltà di manutenzione e all’elevato livello di inquinamento, che avrebbe dovuto far ricadere la scelta su alberature, come i ligustri, che garantiscono migliori livelli di ossigenazione. Il progetto, ha spiegato il Rup Luca D’Angelo, risale al 2012, e fu elaborato dal Servizio Verde in collaborazione con tutti gli altri ... anteprima24

