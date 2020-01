WhatsApp a breve dirà addio agli smartphone basati su iOS 7 e Android 2.3.7 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Se ancora utilizzate un vecchio smartphone con sistema operativo Android 2.3.7 o un Apple iPhone 4 con iOS 8, preparatevi, perché dal prossimo primo febbraio, come ampiamente preventivato, WhatsApp staccherà la spina, cessando il supporto alle relative app. Come già accaduto per l’ormai defunto Microsoft Windows Phone, questo non significherà soltanto che le app non riceveranno più gli aggiornamenti ma che smetteranno del tutto di funzionare, non risultando avviabili e non consentendo dunque l’accesso alla cronologia dei messaggi. Questo, unitamente ai problemi di sicurezza, rappresenta il principale problema per l’eventuale transizione, perché c’è il rischio di perdere tutti i messaggi e le chat. Per questo è indispensabile ricordarsi di eseguire un backup dell’applicazione, in modo da poter ripristinare tutti i messaggi e i contenuti multimediali ... ilfattoquotidiano

