Tradwives, le donne “perfette” come una volta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Basta inserire nella barra di ricerca dei social l’hashtag #Tradwives per vedere materializzarsi sullo schermo dello smartphone foto di donne intente a cucinare, a stirare, a passare l’aspirapolvere. Lo svolgimento di questi compiti simbolo della cura della casa viene rivendicato con orgoglio dalle appartenenti a un movimento che, come raccontato dall’esponente Alena Kate Pettitt ai microfoni della BBC, vede nei ruoli di madre e di moglie la realizzazione perfetta di ogni donna. A detta della Pettitt, casalinga britannica, all’origine di questo punto di vista c’è, almeno dal canto suo, la volontà di allontanarsi dalle lotte portate avanti nel corso della giovinezza e basate sull’emancipazione della donna e sulla libertà sessuale. Empowerment femminile in secondo piano per Alena e le altre Tradwives, in quanto la vita da casalinga è “una ... dilei

