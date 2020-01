Schindler's List: quando Robin Williams chiamava Spielberg e il cast per risollevargli il morale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Steven Spielberg racconta di quando, durante le intense riprese di Schindler's List, Robin Williams riusciva a risollevargli il morale con una semplice telefonata. Com'è noto da diverso tempo, Steven Spielberg ha sofferto emotivamente durante le riprese di un dramma come Schindler's List, tanto da ricordare quanto siano state importanti le chiamate di Robin Williams in quel periodo per mantenere un buon morale durante la produzione, che lo vedeva simultaneamente impegnato anche in Jurassic Park. Due anni fa Spielberg ricordava con il sorriso il rapporto con Robin Williams in quel periodo:"Robin sapeva cosa stavo passando e, una volta alla settimana, mi chiamava nei momenti giusti e faceva quindici minuti di spettacolo al telefono. Ridevo istericamente, avevo così tanto da cui liberarmi". Steven Spielberg inoltre ... movieplayer

