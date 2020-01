Roma, Ibanez è pronto: scelto il numero di maglia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ibanez ha scelto il numero 41 per iniziare la nuova avventura con la maglia della Roma: è lo stesso che indossava con l’Atalanta La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Roger Ibanez, che si è trasferito dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto fissato a otto milioni di euro, più due milioni di euro in bonus. Il difensore brasiliano classe ’98 inizierà la nuova avventura in giallorosso con il numero 41 sulle spalle, lo stesso che ha indossato senza successo quando era a Bergamo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

