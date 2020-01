Per il conto corrente online scatta l’ora dei rincari (Di lunedì 27 gennaio 2020) (Foto: Pexels) Brutte notizie per i risparmiatori italiani, che per il 2020 vedranno aumentare i costi del proprio conto corrente. Secondo l’ultimo osservatorio realizzato dal sito di comparazione Sostariffe.it, quest’anno i prezzi di quelli online aumenteranno del 29% rispetto all’anno scorso, mentre i clienti delle banche tradizionali vedranno un incremento dei costi del 27%. Lo studio, basato su un campione di diciassette banche italiane, ha preso in considerazione le variazioni dei costi confrontando quelli dei primi mesi del 2020 con i dati del 2019. In un anno, il costo medio di un conto online è passato da 45,26 euro a 58,58 euro, ma l’aumento non è per tutti uguale. A essere più colpite sono infatti le coppie, che subiscono mediamente un aumento del 32,92%, mentre i single e le famiglie vedono lievitare le spese rispettivamente del 28,85% (circa 10 euro) e del 26,96%. Sempre per ... wired

