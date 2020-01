“Mi sono rotto!”. Federico, rabbia e lacrime ad Amici: il ballerino ‘esplode’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) ‘Amici 19’ sta entrando nella fase delicata, visto che il Serale si avvicina giorno dopo giorno. In queste ore sta avendo non poche difficoltà il ballerino Federico Pietrucci, il quale sta attraversando un momento non molto positivo. Nel daytime, andato in onda oggi, l’insegnante Timor Steffens ha chiesto un vero e proprio confronto con lui e Talisa Ravagnani. Il maestro ha detto ai due ragazzi che non sono ancora pronti al 100% per la fase successiva del programma. In particolare, a Federico ha detto che non è in grado di mostrare le sue emozioni. Lo ritiene un ottimo ballerino da un punto di vista tecnico, ma non perfetto dal punto di vista emotivo. Dunque, lo ha invitato a compiere il definitivo salto di qualità. (Continua dopo la foto) L’allievo ha reagito sedendosi e scrivendo ciò che provava in quegli istanti. Ma Timor è tornato nuovamente accusandolo di ... caffeinamagazine

