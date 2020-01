Meteo, le previsioni di martedì 28 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un flusso nord-atlantico condizionerà il Meteo in Italia in quest'ultima settimana di gennaio, dove per martedì 28 è previsto un moderato peggioramento per effetto di un primo fronte che porterà qualche pioggia e anche alcune nevicate. Proprio per martedì è attesa la fase più attiva della perturbazione. Le previsioni al Nord Tutto l'arco alpino e la fascia prealpina dovrà fare i conti con uno spesso tappeto di nuvole con piogge sparse, ma soprattutto con nevicate a tratti a bassa quota, mediamente intorno ai 5/600 metri o localmente più in basso verso la sera. Col passare delle ore, la situazione dovrebbe invece migliorare sul basso Piemonte e sul Ponente ligure. Giornata prevalentemente con cielo coperto a Milano con temperature comprese fra i 6 e i 10 gradi. A Torino invece il sole dovrebbe affacciarsi sulla ... tg24.sky

