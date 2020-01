Luca Sacchi, il migliore amico: «Era sottomesso ad Anastasiya. Per lei fingeva di essere…» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nuovi dettagli inquietanti emergono sul caso Luca Sacchi, il giovane personal trainer morto lo scorso 23 novembre davanti al pub John Cabot di Roma per un affare di droga. Il Tempo riporta le parole di Nicholas Di Nicola, suo migliore amico, che senza mezzi termini ha lasciato intuire che la relazione con la fidanzata Anastasiya fosse malsana, non alla pari, anzi. «Luca si faceva trascinare senza valutarne le conseguenze (…) non si sarebbe trovato mai in quella situazione che l’ha portato alla morte». Per lui, Luca Sacchi, è sempre stato l’amico vero, quello con cui «essere realmente semplici, senza artifici». Le telefonate tra i due spesso suscitavano la «gelosia di Anastasiya». Luca Sacchi, il migliore amico: «Era sottomesso ad Anastasiya. Per lei fingeva di essere…» Per Nicholas Di Nicola il ventiquattenne ucciso a pochi metri dal pub John Cabot, alle spalle del Parco della ... urbanpost

