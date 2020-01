L’incredibile storia di August Kowalczyk: “Scappato da Auschwitz travestito da donna” (Di lunedì 27 gennaio 2020) August Kowalczyk è stato uno dei pochi prigionieri riusciti a scappare da Auschwitz. Nel 1942 stava lavorando in un campo quando tentò la fuga con altri 50. Fu uno dei pochissimi a salvarsi, anche grazie a delle donne del posto che rischiarono la loro vita per aiutarlo. Dopo la guerra è diventato un attore e ha dedicato il resto dei suoi giorni a raccontare la propria storia ai giovani. fanpage

