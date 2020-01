Kotakrat Pavilion: come riciclare le cassette di plastica della frutta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo studio di architettura Parisauli Arsitek è riuscito a riutilizzare le vecchie cassette della frutta in plastica in modo creativo ed originale. Il risultato è il Padiglione Kotakrat che si trova a Tangerang, in Indonesia, e misura 134 metri quadrati. La struttura è utilizzata adesso come una piccola moschea con sala preghiera ma può avere vari usi. fanpage

