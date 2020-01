Justin Bieber e Shawn Mendes ancora nemici: l’ultimo affronto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Justin Bieber cerca la pace con Shawn Mendes, lui lo schiva Non serve leggere nella loro mente per sapere che Justin Bieber e Shawn Mendes siano tutto fuorché grandi amici. Del resto, se svolgi lo stesso mestiere, ti rivolgi allo stesso pubblico, peraltro in un mercato ultra-competitivo come quello discografico, sarebbe “strano” il contrario. È un po’ il triste destino che attende i numeri primi, quella solitudine dilaniante, almeno nel tuo ambito professionale, e l’approccio dei media gioca sicuramente contro. Sugli scandali i tabloid ci sguazzano, predisposti nell’infilarci del marcio pur di vendere qualche copia in più. Addossare le colpe unicamente alla stampa è però nel caso di Justin Bieber altrettanto bugiardo. La pop star ha mostrato in molteplici occasioni una spiccata predisposizione nell’attirarsi le antipatie dei colleghi e anche se lui tanto millanta di essere oggi una ... kontrokultura

