Il testo di “Musica e il resto scompare” canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Diva, ereditiera, regina dei reality show internazionali: Elettra Lamborghini è sicuramente una delle più attese sul palco del Festival di Sanremo. Un vero banco di prova per una delle outsider di Sanremo per eccellenza che prova a conquistare il consenso con il brano Musica (e il resto scompare): il testo della canzone. Elettra Lamborghini, il testo di Musica (e il resto scompare) Sebbene per molti sia l’iconica “Elettra”, guardandosi allo specchio la Lamborghini rivede una ragazza normale e particolarmente semplice. “Vado a Sanremo perché è il Festival più grande che c’è in Italia, per cui mi sembra una grandissima opportunità e per me è un grandissimo onore“, dichiara la Lamborghini che sul palco dell’Ariston sfiderà gli altri Big ma soprattutto lo scetticismo che c’è nei suoi confronti da parte di un pubblico abituato a conoscerla come “personaggio” e meno come cantante: ... thesocialpost

heavilystrong : RT @sarett4: Il testo di 'Me ne frego' di Achille Lauro, canzone di Sanremo 2020 | TV Sorrisi e Canzoni #menefrego #achillelauro https://t… - CaporaliCatia : Il testo della canzone sanremese di #levante mi fa pensare che non tutto è perduto! Il brano è tutto suo, testo e m… - sarett4 : Il testo di 'Me ne frego' di Achille Lauro, canzone di Sanremo 2020 | TV Sorrisi e Canzoni #menefrego #achillelauro -