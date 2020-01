Evade dal carcere segando sbarre cella, preso a compleanno fidanzata (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ durata otto mesi la latitanza del 27enne albanese Ervis Markya, evaso dal carcere di Carinola (Caserta) nella notte del 26 maggio scorso; Markya è stato rintracciato e arrestato dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria alla festa di compleanno della fidanzata, che si stava tenendo in un esercizio commerciale di via Cesare Rossaroli a Napoli. I poliziotti si erano mimetizzati tra gli invitati; da mesi ormai erano sulle tracce di Markya, fuggito insieme al connazionale di 30 anni, Geka Adriatik, tuttora latitante; i due erano in carcere per vari reati, tra cui ricettazione, lesioni, furto. Le ricerche, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, erano scattate subito dopo la fuga del 27enne, che con il complice aveva segato le sbarre della cella calandosi poi con le lenzuola; gli ... anteprima24

