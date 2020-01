Elisa Isoardi verso le nozze? L’anello di sei carati regalato dal partner (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elisa Isoardi e l’anello di Alessandro Di Paolo Un reporter del Messaggero ha scovato la conduttrice de La Prova del Cuoco e ex fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, nel bel mezzo di un post cena romantico a Piazza Farnese, a Roma. I due, più innamorati che mai, si sono dedicati a vicenda serenate d’amore. E Isoardi si sarebbe esibita addirittura in una performance musicale, cantando melodie romantiche e attirando così l’attenzione di tutti gli ospiti. E mentre si toccava la mano sul cuore, la conduttrice di Rai 1 ha sfoggiato un anello in diamanti di sei carati, che indossa proprio sull’anulare. Matrimonio in vista? Tutto lascia pensare di sì. E la bella conduttrice ha già conosciuto la famiglia di lui. Leggi anche: Elisa Isoardi bastonata dai follower per una gaffe su Instagram Foto Elisa Isoardi, la notte in Hotel con l’ex fidanzato tpi

