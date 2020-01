Davide, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, in ospedale: è stato operato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sonia Bruganelli è da sempre attivissima su Instagram e in queste ore ha voluto aggiornare i suoi fan anche sulle condizioni del figlio Davide, il secondogenito avuto dal marito Paolo Bonolis. Davide, 15 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico che era programmato da tempo e mamma Sonia ha condiviso sul suo account Instagram un video che mostra il ragazzo disteso in un letto di ospedale, poco dopo esser uscito dalla sala operatoria, come spiega lei nella didascalia del post che ha subito preoccupato i suoi follower. Nelle scorse ore, come riporta Il Giornale, il figlio di Paolo e fratello di Silvia e Adele è stato ricoverato presso gli Istituti fisioterapici Ospitalieri Regina Elena di Roma dove si è sottoposto a un intervento chirurgico. Come detto la notizia è stata resa nota dalla Bruganelli con un breve video condiviso con i suoi follower nella prima mattinata di lunedì ... caffeinamagazine

