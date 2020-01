Davide Bonolis in ospedale: operato il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli (Di martedì 28 gennaio 2020) Davide, il figlio 15enne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si trova in ospedale. A rivelarlo è stata la madre che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritrae il giovane appena uscito da una sala operatoria in cui ha subito un intervento chirurgico. Davide Bonolis in ospedale Per fortuna non è successo nulla di grave, come ha rassicurato la stessa donna. Davide ha infatti dovuto sottoporsi ad un’operazione programmata da tempo, vale a dire un intervento per la rimozione delle tonsille. Come si nota dalla localizzazione del post, questo è stato eseguito presso gli Istituti fisioterapici Ospitalieri Regina Elena di Roma. Nel video in questione il figlio di Paolo Bonolis è ripreso disteso in un letto di ospedale dopo l’intervento. La madre, voce fuori campo, gli chiede se stia bene e lui la rassicura limitandosi a rispondere “Non mi far parlare“. ... notizie

