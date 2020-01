Corsera: Sarri, arrivato da «traditore», è andato via da «tradito» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non sarà facile riprendersi per Maurizio Sarri, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera, dalla sconfitta rimediata al San Paolo dove era arrivato carico di aspettative schierando il “tridente delle meraviglie”. Un’amarezza che non nasconde del postpartita quando ammette tutte le colpe della sua squadra. il comandante, arrivato da «traditore» e andato via da «tradito» dai suoi ex pupilli Zielinski e Insigne tradito dal suo popolo e dai suoi ragazzi dunque in un San Paolo che è tornato a cantare come non succedeva dai tempi che erano suoi. Sarri è stato tradito anche da Gattuso che prima della gara aveva ammesso di aver copiato in qualche occasione il “comandate” ammirando fortemente il suo gioco Ha provato a imitare il suo calcio, ci ha messo il cuore e l’anima L'articolo Corsera: Sarri, arrivato da «traditore», è andato via da «tradito» sembra ... ilnapolista

napolista : Corsera: #Sarri, arrivato da «traditore», è andato via da «tradito» #Zielinski e #Insigne hanno punito il loro mae… - infoitsport : CorSera racconta: 'Quando Sarri si trovò per caso in pieno centro a Londra portato in trionfo da napoletani' - sscalcionapoli1 : CorSera racconta: “Quando Sarri si trovò per caso in pieno centro a Londra portato in trionfo da napoletani”… -