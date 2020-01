Carlo Pietropoli di Uomini e Donne in fuga verso Milano, perchè? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Carlo Pietropoli a Milano per Cecilia Zagarrigo, il tronista rincorre la corteggiatrice, cosa è successo? Nuovi risvolti nella puntata del Trono Classico, e tante novità soprattutto su Carlo Pietropoli. Dalle voci pare che il tronista sia andato a Milano per chiarirsi con Cecilia Zagarrigo. La corteggiatrice era assente nella precedente puntata, così il tronista ha pensato di rincorrerla. Pietropoli ha dunque fatto un bel gesto nei confronti di Cecilia, che due puntate fa si era eliminata dal programma per una discussione con Carlo. Dopo aver notato la sua assenza nella puntata di lunedì, Carlo ha riflettuto ed è andato a riprenderla. L’assenza di Cecilia lo ha fatto smuovere, ma oltre all’incontro con la ragazza c’è anche altro. Infatti, il tronista è uscito anche con Ginevra, la corteggiatrice che non sapeva se scegliere lui o Daniele Dal Moro. A quest’ultimo la sua indecisione non è ... kontrokultura

