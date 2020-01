Calciomercato – Difensore per il Genoa e derby con la Sampdoria, centrocampisti per Juventus e Milan (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ultima settimana di Calciomercato. Le squadre continuano a muoversi per mettere a segno i colpi last-minute. Affari in Serie A, Serie B e all’estero. Genoa – Ad un passo la chiusura con il Lilla per il Difensore centrale Soumaoro. Il portiere Radu vicino al trasferimento al Nizza. Inter – “Of course”: risponde così, in inglese, Christian Eriksen a chi gli chiede se sia felice del suo arrivo all’Inter. Sono di fatto le prime parole in nerazzurro del danese: una risposta veloce, ovviamente in inglese, prima di iniziare le visite mediche con l’Inter. Ad attenderlo al Coni, dove riceverà l’idoneità sportiva, un centinaio di tifosi. Per il danese, costato 20 milioni, pronto un contratto fino al 2024 da 10 milioni a stagione, bonus compresi. Inter e Flamengo sono vicinissime all’accordo per la cessione definitiva da parte del club ... calcioweb.eu

