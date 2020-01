Anche Buffon nel video di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci, nuovo singolo dall’ultimo album (testo) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il video di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci porta con sé una sorpresa. La clip, rilasciata il 27 gennaio dopo l'approdo in radio del singolo, conta Anche sulla presenza di Gigi Buffon, che compare Anche in alcuni scatti di presentazione del nuovo estratto da Chiaramente Visibili Dallo Spazio. Il testo di Ti Saprò Aspettare offre la possibilità di guardare il mondo attraverso una visione imperfetta. La ballata, scritta da Biagio Antonacci, rappresenta il secondo singolo dal suo ultimo album, Chiaramente Visibili Dallo Spazio, che ha rilasciato nel mese di novembre e dal quale ha già estratto Ci Siamo Capiti Male. Nei prossimi mesi, Biagio Antonacci tornerà Anche in tour con le date stanziali al Teatro Carcano di Milano, date per le quali sono già in prevendita i biglietti. Nei giorni scorsi, si sono aggiunte nuove date che hanno così arricchito la residency del cantautore ... optimaitalia

gianluigibuffon : ???? Avanti tutta anche in Coppa Italia! ???? Well done in the Coppa Italia! - OptiMagazine : Anche #Buffon nel video di #TiSapròAspettare di @BiagioAntonacci, nuovo singolo dall'ultimo album (testo) - BausciaInterist : @marco171292 @mnemocs Ma anche di Buffon, di Chiellini, Bonucci... -