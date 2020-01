Virus in Cina, è sempre più emergenza: il bilancio è di 56 morti e 2000 malati (Di domenica 26 gennaio 2020) Il presidente Xi Jinping: "Il contagio sta accelerando, situazione grave". Annunciati diversi provvedimenti di contenimento in tutta la Cina, dove ormai è difficile anche spostarsi da una città allʼaltra. L'Ue intanto convoca il Comitato di sicurezza sanitaria. Nessun caso confermato in Italia. fanpage

