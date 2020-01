Virus cinese, secondo un’infermiera 90mila persone sono già infette (Di domenica 26 gennaio 2020) Nell’arco di 24 ore si contano 15 morti, 688 nuovi casi sono stati confermati. Il Virus cinese continua a mietere vittime. Finora 56 i decessi. A Milano e Roma annullati i festeggiamenti del Capodanno cinese. Infatti, la portavoce della comunità della Capitale ha commentato: “C’è gente che sta male e non è il caso di festeggiare”. L’epidemia di CoronaVirus si sta rafforzando ed espandendo velocemente in tutta la Cina. Un primo contagio è stato registrato in Vietnam. Si tratta del familiare di una persona che era stata a Wuhan, la quale, tuttavia, non presenta alcun sintomo. Il ministro della Sanità cinese Ma Xiaowei ha rinnovato l’allarme, sottolineando che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. Inoltre ha precisato che il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni: non si esclude un netto aumento delle persone infette. Per il governo cinese ... notizie

