Virus cinese: la comunità di Prato annulla il Capodanno per solidarietà con Pechino (Di domenica 26 gennaio 2020) l Tempio buddista cinese di Prato Pu Hua Si e le associazioni di Amicizia Italia-Cina del territorio, hanno deciso di comune accordo di non svolgere le tradizionali sfilate del dragone previste per sabato 1 e domenica 2 febbraio. Lo fanno, recita una nota, in segno di solidarietà nei confronti della nazione che sta vivendo un grave momento di difficoltà e dolore firenzepost

