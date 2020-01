Virus Cina: 54 i morti, più di 300 nuovi casi nell’Hubei (Di domenica 26 gennaio 2020) La Cina ha ordinato il cordone sanitario per 56 milioni di persone, vietati i viaggi organizzati all’estero; la città di Wuhan resta isolata. Leggi anche –> Virus Cina: il bilancio drammatico della tragedia di Wuhan In tutta la Cina le infezioni confermate salgono a 1.610: un bilancio drammatico che semina terrore e mitiga le speranze … L'articolo Virus Cina: 54 i morti, più di 300 nuovi casi nell’Hubei proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

