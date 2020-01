Testa a testa in Emilia Romagna e vantaggio (netto) del centrodestra in Calabria (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Emilia Romagna la seconda proiezione di Swg, con una copertura del 8%, assegna al candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini una forbice tra il 51,8% dei voti. La sfidante Lucia Borgonzoni, invece, ha una forbice tra il 41,5% dei voti. Nella prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, invece, Bonaccini è al 48,2% mentre Borgonzoni al 45,9%. #PROIEZIONE #EmiliaRomagna OPINIO-RAI: CANDIDATI BONACCINI (CSX): 48,2% BORGONZONI (CDX): 45,9% BENINI (M5S): 4,3% Copertura: 6%#MaratonaYouTrend — YouTrend (@you trend) January 26, 2020 In Calabria, invece, si sta delineando una netta vittoria del centrodestra, con la candidata Jole Santelli (53,2%) che avrebbe un vantaggio di più di 20 punti sul candidato del centrosinistra Filippo Callipo (30,7%). Anche qui il campione di Swg è dell'8%. Si tratta di dati ... agi

