Silvana Fallisi, compagna di Aldo Baglio “Vuole andarsene? Ma deve farlo ora” (Di domenica 26 gennaio 2020) Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio racconta aspetti del loro rapporto inattesi La moglie di Aldo Baglio racconta che se lui vuole andarsene, deve farlo quanto prima. Sono queste le parole di Silvana Fallisi che non ha paura di vederlo scappare dalla relazione con ile. Infatti, ospiti nella trasmissione di Silvia Toffanin, i due vorranno raccontare parte della loro vita. Insieme ai compagni di vita e di scena Aldo, Giovanni e Giacomo, sarà l’occasione per parlare e per ripercorrere i film fatti insieme. Infatti, l’attrice in diverse occasioni ha recitato con il marito ma racconta che oggi giorno fare i comici è un po’ da pazzi. Infatti, è un po’ difficile riuscire a sdrammatizzare su certi argomenti. I comici hanno quindi, un ruolo molto particolare e per far parte di questo mondo bisogna avere le spalle dure. I “ragazzi” del trio Aldo, Giovanni e Giacomo però ... kontrokultura

KontroKulturaa : Silvana Fallisi, compagna di Aldo Baglio “Vuole andarsene? Ma deve farlo ora' - - zazoomblog : Silvana Fallisi moglie Aldo Baglio c’è crisi? “Ognuno vuole il suo spazio” - #Silvana #Fallisi #moglie #Baglio… - zazoomnews : Silvana Fallisi moglie Aldo Baglio c’è crisi? “Ognuno vuole il suo spazio” - #Silvana #Fallisi #moglie #Baglio -