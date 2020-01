Serie A – Verona-Lecce 3-0, Parma-Udinese 2-0, Sampdoria-Sassuolo 0-0 (LIVE). Pari Inter (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, i risultati di domenica 26 gennaio 2020. Apre Inter-Cagliari, chiude Napoli-Juventus. Alle 18 il derby della Capitale. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 26 gennaio 2020. Apre Inter-Cagliari, chiude Napoli-Juventus. Alle 18 il derby della Capitale. Il resoconto completo della giornata. Serie A, i risultati di domenica 26 gennaio 2020 Di seguito i risultati di Serie A di domenica 26 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA e gli HIGHLIGHTS) Inter-Cagliari 1-1Hellas Verona-Lecce 3-0Parma-Udinese 2-0Sampdoria-Sassuolo 0-0Roma-Lazio (ore 18)Napoli-Juventus (ore 20:45) Risultati Serie A, Sampdoria-Sassuolo: racconto, marcatori e tabellino Sampdoria-Sassuolo 0-0 Marcatori: Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (73′ Vieira), Tonelli (72′ Regini), Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty (60′ Caprari); Quagliarella, Gabbiadini. All. ... newsmondo

Gazzetta_it : Risultato finale, Verona-Lecce 3-0 - Fantacalcio : #VeronaLecce GOL! All'87' su rigore #Pazzini non sbaglia! 3-0 #votiliveFANTACALCIO ? - ftg_soccer : GOAL! Hellas Verona in Italy Serie A Hellas Verona 3-0 Lecce GOAL! Bari 1908 in Italy Serie C: Girone C Reggina 1-1… -