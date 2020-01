Morto Kobe Bryant, schianto in elicottero: tra le vittime anche la figlia Gianna, mondo sconvolto (Di domenica 26 gennaio 2020) È Morto Kobe Bryant. Una notizia, terrificante, che sconvolge il mondo. Morto a 41 anni in un incidente di elicottero a Calabasas, nella mattinata di domenica. Insieme a lui anche la figlia Gianna, con cui stava viaggiando verso la Mamba Academy per un allenamento. La notizia è stata inizialmente co liberoquotidiano

Morto Kobe Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morto Kobe