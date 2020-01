Morto Kobe Bryant: la leggenda del basket vittima di un incidente in elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) Drammatica la notizia che è stata lanciata in serata dalla fonte TMZ.com e che lascia sgomento il mondo del basket. Secondo quanto riportato dalla fonte il leggendario Kobe Bryant, asso vincente dei Lakers e dell’NBA tra i più forti e famosi al mondo, è deceduto vittima di un incidente in elicottero. Kobe Bryant, morta la leggenda del basket Una notizia che devasta il mondo dello sport e sconvolge da vicino tutti gli appassionati e amanti del basket che apprendono in questo momento dalla fonte americana Tmz della morte di una leggenda, Kobe Bryant. Secondo quanto filtra in questi momenti oltreoceano, il simbolo dei Lakers sarebbe deceduto a seguito di un incidente in elicottero a Los Angeles. Anche Fox News conferma la morte dell’ex asso dell’NBA, uno dei giocatori di basket più forti e famosi di tutti i tempi. Lo schianto dell’elicottero: nessun sopravvissuto Del ... thesocialpost

