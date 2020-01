Missy Peregrym: “Il mio segreto per recitare in FBI” (Di domenica 26 gennaio 2020) Missy Peregrym racconta come sia recitare nella serie tv FBI. L’attrice è protagonista dello show va stasera in onda su Rai Due Nel marasma delle serie tv americane, tipicamente le migliori, FBI ha saputo catturare l’attenzione pure in Italia, confermata per la seconda stagione, attualmente in onda il sabato sera su Rai Due. Protagonista una convincente Missy Peregrym, nome magari poco noto tra il pubblico generalista, ma seguita attentamente da coloro che amano i grandi artisti oltreoceano. Il passato dell’attrice conta diversi ruoli, prima fugaci apparizioni in prodotti di acclarata fama come Tru Calling, Smallville e Heroes, dunque l’occasione capita nel 2010, Rookie Blue. Da lì la grande ribalta e il ruolo in FBI è il naturale proseguimento di una carriera forse appena cominciata. Le emozioni e le difficoltà In un panel della Television Critics Association, Missy ... kontrokultura

