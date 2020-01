La lettera d’addio di Kobe Bryant che ispirò un corto vincitore di un Oscar (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant, venuto a mancare in un tragico incidente con il suo elicottero, scrisse una commovente lettera quando decise di abbandonare il basket, dopo venti anni sul parquet. Non una semplice lettera, ma una vera e propria dichiarazione d’amore per lo sport che Bryant praticava, ma che all’età di 37 anni è stato costretto a lasciare. Da questa lettera è nata anche l’ispirazione per un cortometraggio “Dear Basketball” realizzato dal regista e animatore Glen Kean. Il corto si è aggiudicato la statuetta dorata nel 2018. La lettera di Kobe Bryant Nella lettera scritta da Kobe Bryant, con cui annuncia la fine della sua carriera sportiva, si evince l’amore e la passione che il cestista nutriva nei confronti di questo sport: “Caro basket, dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzini di mio padre e a lanciare immaginari tiri della vittoria ... notizie

