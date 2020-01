Kobe Bryant morto in un incidente con l’elicottero a Calabasas in California (Di domenica 26 gennaio 2020) La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero a Calabasas in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito TMZ. Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Kobe Bryant morto in un incidente con l’elicottero in California Secondo TMZ Bryant aveva l’abitudine di usare l’elicottero da anni, già da quando era nei Los Angeles Lakers. Il modello di elicottero sarebbe un Sikorsky S-76. A quanto riporta il sito statunitense Bryant stava viaggiando con almeno altre 3 persone sul suo elicottero privato quando si è verificato un incendio a bordo. Nessun passeggero si sarebbe salvato. Sul velivolo non sembra ... nextquotidiano

