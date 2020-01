Juventus battuta a Napoli (2-1). Ronaldo non basta. L’Inter accorcia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nonostante il pareggio interno con il Cagliari, l'Inter di Conte accorcia sulla Juventus, battuta a Napoli. E' festa al San Paolo per il Napoli che, dopo aver perso in casa contro la Fiorentina, ha eliminato la Lazio dalla Coppa Italia e, stasera, 26 gennaio, ha superato 2-1 i campioni d'Italia della Juventus, fermando la corsa della capolista firenzepost

