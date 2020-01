Il falso exit poll di Youtrend su Whatsapp e Facebook (Di domenica 26 gennaio 2020) Lorenzo Pregliasco di Youtrend ha scritto su Twitter che il presunto exit poll di Youtrend che gira in queste ore su Whatsapp è in realtà totalmente inventato perché la sua azienda non sta svolgendo nessun exit poll. Il falso exit poll di Youtrend in realtà gira anche su Facebook e qui mostriamo una delle persone che ne parlano oscurandone i risultati (perché, come è meglio ribadire più volte, sono falsi visto che Youtrend non svolge exit poll in questa tornata elettorale in Emilia Romagna). Qui però è più importante sottolineare che molto spesso nel giorno in cui si vota escono “sondaggi”, exit poll e altre amenità che servono semplicemente a spingere, da una parte e dall’altra, le persone ad andare a votare. E nel 99% dei casi, come è successo ad esempio in un’elezione a Roma qualche tempo fa, non servono assolutamente a niente. Leggi anche: Roberto Gualtieri ... nextquotidiano

albertocaldana : Il falso exit poll di Youtrend su Whatsapp e Facebook - MauriNewWorld : @ElvioVDeMatteis @aspettaaspetta @marcomerlino19 @PaoloFerraroCDD @a_meluzzi @JoeAmendolara @MoriMrc… -