Elezioni Emilia Romagna: risultati exit poll in diretta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Emilia Romagna: saremo in diretta per scoprire l’esito delle urne. Testa a testa tra il candidato del Centro sinistra Bonaccini e quello del centro destra Borgonzoni. In base ai primi exit poll Bonaccini è davanti 47-51 % a Borgonzoni 44-48, ma il dato è molto vicino e per sapere qualcosa di più bisognerà aspettare … L'articolo Elezioni Emilia Romagna: risultati exit poll in diretta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… -