Due papere e tanta Roma, ma derby finisce pari (Di domenica 26 gennaio 2020) finisce 1-1 il derby della Capitale, all'Olimpico un'ottima Roma mette in difficoltà la Lazio costringendo i biancocelesti a rallentare la corsa nelle zone alte della classifica mettendo fine alla serie di 11 vittorie consecutive della squadra di Inzaghi. Una Roma arrembante passa al 25' con Dzeko, al 34' il rocambolesco pareggio firmato da Acerbi, nel finale di primo tempo palo di Pellegrini per i giallorossi. In classifica la Lazio è terza con 46 punti, quarta la Roma a 39 che stacca di un punto l'Atalanta.Al 5' affondo di marca giallorossa con un tiro di Under murato da Acerbi. Inizio veemente della squadra giallorossa, al 12' sponda di Pellegrini con palla in area su cui arriva Mancini il cui tiro di testa termina a lato. Uno contro uno Immobile-Smalling, alla fine il difensore giallorosso ha la meglio. Traversone di Under per Dzeko, Acerbi in scivolata anticipa il bosniaco. Al ... ilfogliettone

