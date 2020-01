Donatella Rettore annuncio choc: “La malattia grave, rischio di morire” (Di domenica 26 gennaio 2020) Donatella Rettore, tornata in auge dopo aver fatto il giudice di Ora o mai più, sarà oggi ospite di Domenica In. Qualche tempo fa ha rivelato di avere una malattia molto grave. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Donatella Rettore parla come sempre senza peli sulla lingua anche di sè, della sua vita, della sua … L'articolo Donatella Rettore annuncio choc: “La malattia grave, rischio di morire” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

fattoquotidiano : DONATELLA RETTORE 'Lucio Dalla convinse mamma: 'Deve cantare, non battere'' [L'INTERVISTA - di @A_Ferrucci]… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @PaolaCortellesi #ValerioMastandrea @MassimoBoldi @Rettore_ @BenjieFede @maravenierof… - TweetNotizie : Domenica In, anticipazioni: gli ospiti di Mara Venier. Donatella Rettore, Cortellesi e Mastandrea, Benji & Fede -