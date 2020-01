Bimba morta dopo il parto a Torino, la mamma: “Grazie per le emozioni” (Di domenica 26 gennaio 2020) Una vita che se n’è andata troppo prematuramente. Ma i suoi genitori non la dimenticheranno mai. Così la mamma di Aurora, la Bimba morta dopo il parto a Torino, ha dedicato un ultimo, dolce, messaggio. Sui social ha aperto il suo cuore ed espresso il suo amore per la piccola. Bimba morta dopo il parto a Torino “Mi sento in dovere di dirti grazie per tutte le bellissime emozioni che ci hai regalato“. Comincia così il messaggio di Sonia Maranesi, 20 anni di Torino, madre della piccola Aurora. È lei la Bimba che “ci ha reso genitori”. Affetta da diabete, la giovane madre ha trascorso le ultime settimane di gravidanza sotto controllo, monitorata dai medici dell’ambulatorio. Nella mattinata di domenica 19 gennaio 2020 è stata ricoverata nel reparto Ostetricia e ginecologia, dell’ospedale Maria Vittoria. Aveva raggiunto la trentaseiesima settimana di ... notizie

