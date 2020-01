Veronica Pivetti: “Racconto l'amore con ironia” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Per sole donne” è il titolo del suo nuovo libro che parla dell'eterna conflittualità dei sessi e del rapporto di genere tra uomo e donna, un racconto ironico di cinque donne sull'accettazione del corpo che cambia, con desideri e svolte personali. Volto noto della tv in fiction di successo, “Provaci ancora, Prof”, “Commesse”, “La ladra” e “Il Maresciallo Rocca”, la vediamo, ogni domenica, su Rai3, alla conduzione di “amore criminale”. Nel suo percorso di attrice, doppiatrice e conduttrice, vanta, con la (...) - Musica e Spettacoli feedproxy.google

