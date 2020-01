Usa, presto una nave guidata dall’intelligenza artificiale (Di sabato 25 gennaio 2020) L’Agenzia statunitense per i progetti di ricerca avanzata per la difesa (Darpa) ha lanciato la sua ultima idea nel campo delle nuove tecnologie, presentando il concetto di quella che sarà la nave del futuro. Come già anticipato dal nome, la Nomars (No Manning Required Ship) non avrà a bordo un equipaggio umano ma bensì sarà controllata interamente dall’intelligenza artificiale. Il piano dei tecnici della DARPA è ambizioso ed è considerata una sfida decisa alla tradizionale ingegneria navale e alle dottrine operative, entrambe incentrate principalmente sulla presenza umana. Vantaggi economici e strategici Per fare ciò l’idea, di chi sta lavorando al progetto, è di creare un nuovo scafo più leggero e più piccolo da destinare unicamente alle Nomars. Il vantaggio sarebbe proprio nell’assenza dell’uomo a bordo, il che assicura la possibilità di ridurre gli spazi occupati ... it.insideover

sindfrei_ : @DottAngeloC 1287 infettati, casi in Francia e negli Usa. La voglia di scherzare passerà presto. - valeechelon93 : Scienziati: 'presto il riscaldamento globale ci ucciderà' Usa e Iran: 'LNo, lo farà la terza guerra mondiale, e lo… - chruggeriTg2 : #Iraq #iraqProtest #Baghdad #MoqtadaAlSadr la “Marcia di 1 milione” al grido “fuori gli USA dal Paese”. Se non chi… -