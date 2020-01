Serie A, SPAL-Bologna 0-0 (LIVE) (Di sabato 25 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 25 gennaio. In campo per i consueti tre anticipi SPAL-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta. Campionato di Serie Ai risultati del 25 gennaio – Scendono in campo la SPAL, che affronta il Bologna in casa, la Fiorentina, che affronta il Genoa, e il Torino, che ospita un’Atalanta alle prese con il primo momento di difficoltà della stagione. Fonte foto: https://www.facebook.com/SerieA Serie A, i risultati di oggi 25 gennaio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 25 gennaio SPAL-BolognaFIORENTINA-GENOATORINO-ATALANTA SPAL-Bologna, il risultato e i marcatori SPAL-Bologna 0-0 Marcatori newsmondo

SkySport : ???? Serie ?? – 20^ Giornata ?? #AtalantaSPAL 1-2 ? #Ilicic (16’) ? #Petagna (54’) ? #Valoti (60’) ?… - sportli26181512 : Spal-Bologna, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Il derby emiliano tra Spal e Bologna apre il sabato… - MarcoBeltrami79 : LIVE Spal-Bologna Serie A, formazioni ufficiali e risultato in diretta #spalbologna #seriea -