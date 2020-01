Sanremo, africano reagisce a controllo, 4 agenti per fermarlo (Di sabato 25 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli Il giovane africano ha dato in escandescenze a un controllo della polizia locale, mentre stava cantando in via Corradi. Sono dovuti intervenire quattro agenti per fermarlo, ma la popolazione ha fatto scudo attorno a lui Quattro agenti della polizia locale di Sanremo sono dovuti intervenire, in serata, per bloccare un giovane africano che aveva dato in escandescenze, alla richiesta di esibire i documenti. Sono stati attimi di panico quelli vissuti nella centralissima via Corradi, uno dei punti più caratteristici della città solitamente animato da bar, ristoranti e talvolta anche da qualche artista da strada. Abitanti e commercianti della zona, però, hanno fatto scudo attorno al giovane migrante. "Andate a prendere gli spacciatori, non stava facendo nulla di male", hanno gridato alcuni. E poi. "Ma che città della musica è questa", hanno urlato altri. Gli ... ilgiornale

