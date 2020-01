Mondovì, decine di persone al presidio di solidarietà davanti alla casa imbrattata dalla scritta antisemita. “Non è una ragazzata” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Offendere l’uomo è il delitto peggiore che si possa commettere”. Aldo Rolfi, figlio di Lidia, oppositrice politica sopravvissuta ai lager nazisti, affida alle parole di sua madre, in un’intervista a La Stampa, il proprio commento a 24 ore dalla scoperta della scritta antisemita sulla porta della propria casa, sulla quale è stato scritto “Juden Hier”, “Qui ci sono degli ebrei”. Vicenda che ha però stimolato la solidarietà della comunità di Mondovì, in provincia di Cuneo, con un centinaio di persone che, nonostante la pioggia, nella serata di venerdì ha partecipato con lui a un presidio di solidarietà. I presenti hanno intonato canti e letto scritti dei deportati davanti alla casa dove la donna, ex partigiana e oppositrice politica, ha vissuto sino alla morte, nel 1996, e dove ora abita il figlio. La famiglia non è nemmeno di origine ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Mondovì, decine di persone al presidio di solidarietà davanti alla casa imbrattata dalla… - fattoquotidiano : Mondovì, decine di persone al presidio di solidarietà davanti alla casa imbrattata dalla scritta antisemita. “Non è… - lanibaldi : RT @carlogreppi: Rendiamo questo episodio un'occasione per ricordare, con immensa fierezza, la scelta partigiana di Lidia Beccaria Rolfi e… -