“Mai più con la Lega, con il Pd si lavora bene”, dice Taverna (Di sabato 25 gennaio 2020) “Per un anno e mezzo siamo stati con chi ha fatto solo propaganda. Oggi invece lavoriamo con un partito che non pensa solo a se stesso e questo rende le cose più semplici”. Spende parole di elogio verso il Pd la vicepresidente del Senato, la pentastellata Paola Taverna, pasdaràn del Movimento, nel corso di un'intervista a la Repubblica. E Taverna non si pente però nemmeno delle parole usate verso il partito di Renzi prima e di Zingaretti adesso: “Avrei certo potuto usare parole differenti, ma non ho cambiato idea sui temi. Non stiamo adeguando la nostra politica a quella del Partito democratico, stiamo portando avanti il nostro programma anche col Pd”. Una sinergia, senza subalternità né prevaricazione. Quanto alle prospettive dei 5Stelle dopo le repentine dimissioni del capo politico Luigi Di Maio, Taverna afferma che adesso “si apre una fase costituente” ma che ci sono anche “molte ... agi

