LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: Sommariva fuori agli ottavi! Bene le ragazze, ora i quarti maschili 21:40 Passano in scioltezza Visintin e l'austriaco Lueftner. 21:38 Cominciato il primo quarto maschile: Visintin subito in gioco. 21:37 Bravissima la nostra Brutto che non lascia scampo alle rivali! Out Trespeuch, battuta dalla britannica Bankes. 21:35 Ultimo quarto di finale: Raffaella Brutto in gara, attenzione alla francese Trespeuch. 21:34 Dominio di Moioli! Belingheri rimonta nel finale e stacca il pass per le semifinali, entrambe le azzurre ancora in corsa!. 21:32 Ora il momento tanto atteso: terza frazione con in pista sia Michela Moioli che Sofia Belingheri! 21:31 Passa senza problemi Samkova, seconda con qualche patema Brockoff. 21:30 Ora il secondo quarto con la super sfida tra la ceca Samkova e l'australiana Brockhoff. Anche qui nessuna azzurra. 21:29 Prima frazione che va alla statunitense Gulini che precede la ...

